Уиз Ер пуска нова директна линия от Варна до Варшава

Нов директен маршрут от Варна до Варшава (Модлин) ще бъде част от лятното разписание на авиокомпанията Wizz Air за 2026 г. Полетите ще стартират на 21 май 2026 г. и ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота. Билетите вече са в продажба на wizzair.com и в мобилното приложение на превозвача на цени, започващи от 31,99 евро.



С добавянето на линията от Варна Wizz Air вече предлага директни полети до Варшава (Модлин) както от София, така и от българското Черноморие. Редовната линия София – Варшава (Модлин) се изпълнява от декември 2025 г., като новият маршрут разширява възможностите за пътуване между България и Полша.

