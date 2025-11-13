Уиз ер пуска нова услуга: Билет с празно място

Кадър Уиз ер

Социалните тенденции в последните години превърнаха теми като quiet quitting и situationships в част от ежедневния разговор за отношенията. През 2025 г. новият въпрос е дали вече е срамно човек да има гадже и дали това е новият социален „червен флаг“. На този фон Wizz Air представя услуга, която дава свобода в пътуването, независимо от статуса на връзките, пише Стандарт.

Новата реалност на отношенията и отговорът на Wizz Air

След тенденции като quiet quitting и situationships, най-актуалният социален въпрос на 2025 г. е дали вече е „срамно“ човек да има гадже. Докато социалните мрежи и издания като Vogue обсъждат дали това е новият тест за социална зрялост при младите, Wizz Air, една от водещите авиокомпании в България, намира практичен начин да върне лекотата в отношенията. Компанията представя новата опция Flexible Travel Partner, която позволява на пътниците да резервират билети без да уточняват веднага имената на спътниците си. Така всеки може спокойно да планира пътуване и да реши по-късно – до три часа преди излитане – кой заслужава да заеме мястото до него.

Ангажимент към дестинацията, не към партньора

Опцията Flexible Travel Partner е създадена за хора, които искат да запазят контрол над плановете си, без да поемат излишни ангажименти. Услугата позволява клиентите на Wizz Air да добавят до девет пътници към своята резервация и да потвърдят имената им до три часа преди полета. Така пътниците получават свободата да планират пътуването си без натиск и без необходимост да вземат прибързани решения.

При създаване на резервация се посочва броят на пътниците и се маркира опцията „Ще добавя името по-късно“. Всички такси за обслужване се заплащат предварително, но имената могат да бъдат добавени във всеки момент преди чекиране. Услугата е достъпна както в уебсайта на Wizz Air, така и в мобилното приложение на авиокомпанията.

„Любовта е непредсказуема…“ – философията зад услугата

„Любовта е непредсказуема, но самолетните билети не трябва да бъдат такива. Flexible Travel Partner позволява на пътниците ни да останат верни на себе си, като им дава възможност да изберат желана дестинация дори и преди да са избрали с кого предпочитат да пътуват“, казва Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

Този подход се вписва в новата динамика на отношенията, където младите хора все по-често избягват фиксираните ангажименти, но не искат да се отказват от преживяванията.

Свободата като нов стандарт при пътуване

Независимо от това дали човек е във връзка, във „situationship“ или в напълно свободен режим, Wizz Air вярва, че пътуването трябва да остане лично преживяване. С опцията Flexible Travel Partner пътниците могат да резервират своя полет по-рано, да действат разумно и да решат по-късно кой ще ги придружи. Това е начин планът за пътуване да остане ясен, изборът свободен, а самото пътуване – достъпно и без стрес.

Защото макар любовта да е непредсказуема, приключенията с Wizz Air не е задължително да бъдат такива.

