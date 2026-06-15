Украинец е признат за виновен за палеж на имот, свързан с Киър Стармър

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Украинец беше признат за виновен за извършването на палеж на имот, свързан с британския министър-председател Киър Стармър, през май миналата година, съобщи Ройтерс.



В рамките на пет дни полицията беше извикана заради пожари в къща в северен Лондон, свързана със Стармър, в друг имот наблизо, в който той е живял преди, а сега живее неговата снаха, както и заради пожар, обхванал автомобил Toyota, който също е принадлежал на британския лидер.



22-годишният Роман Лавринович беше признат за виновен в лондонския съд Олд Бейли по две обвинения в палеж, извършен при безразсъдно отношение към това дали човешки живот е бил застрашен. Той беше оправдан по две обвинения в палеж с намерение да бъде застрашен човешки живот.



Лавринович и 27-годишният румънски гражданин Станислав Карпюк, роден в Украйна, бяха признати за виновни в заговор за извършване на палеж. Друг украинец, 35-годишният Петро Починок, беше оправдан по същото обвинение, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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