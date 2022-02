Украинец с голи ръце нападна колона от руски военни машини

Кадър Реджип Сойлу

Невъоръжен украинец се опитва да спре руски военни камиони.

Тези кадри се появиха преди малко в социалната мрежа.

"Момент като от площад Тянанмън", посочва авторът.

An unarmed Ukrainian tries to stop Russian military trucks.



Tiananmen Square moment pic.twitter.com/x3HLp2sK67