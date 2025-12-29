Украинка "паркира" върху разделителната мантинела между Слънчев бряг и Свети Влас

Снимка: Булфото

Млада украинка се качи на разделителната мантинела между курорта Слънчев бряг и Свети Влас.

Това съобщиха очевидци на зрелищната катастрофа, цитирани от Булфото.

Причините за абсурдното паркиране засега не са ясни.

Няма пострадали при инцидента.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!