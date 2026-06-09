Украинка предизвика верижна катастрофа на пътя до Сарафово, французин е в болница

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Чужденката живее в село Равда

Французин е в болница в Бургас след верижна катастрофа, предизвикана от украинка. Инцидентът се случи вчера на пътя кв. "Сарафово" - Бургас. При катастрофата "Мерцедес GLC 220 D", управляван от 56-годишна украинска гражданка, живееща в с. Равда, поради неспазване на дистанция блъска намиращия се пред нея и намаляващ скоростта си л.а. "Хюндай I 35". Зад волана на втората кола е 42-годишен бургазлия, който от своя страна отскача от удара и блъска спряла отпред кола "БМВ I 3", управлявана от 37-годишна поморийка, предаде Флагман

Всички водачи са тествани за употреба за алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. От ПТП леко са пострадали петима от пътуващи в колите, като в болница "Сърце и мозък" за наблюдение е настанен 57-годишен френски гражданин, пътуващ в Хюндая, съобщи ОДМВР в Бургас.

Отново вчера в Бургас се случи друг неприятен инцидент. На кръстовището на улици "Шар планина" и "София" в к-с "Братя Миладинови", "Шкода Октавия", управлявана от 50-годишен бургазлия при извършване на ляв завой отне предимството и блъсна пресичащата пътното платно 47-годишна пешеходка от Бургас. Жената има контузия на левия глезен и лявата ръка, без опасност за живота е. Настанена е в същата болница като французина.

Редактор "Екип на Петел",

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