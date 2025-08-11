Украинка засипа с обиди и удари варненски полицай

Пиксабей

Досъдебно производство по описа на Районното управление в "Златни пясъци" е образувано срещу 29-годишна украинка, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Младата жена е задържана за хулиганство, изразяващо се в грубо нарушаване на обществения ред, крещейки, обиждайки и нанасяне на удар в тила, на полицейски служител извикан на място, по сигнал.

Жената била оставена, в края на изминалата седмица, в ареста на полицейското управление, за срок до 24 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!