Украинка засипа с обиди и удари варненски полицай

11.08.2025 / 12:12 0

Пиксабей

Досъдебно производство по описа на Районното управление в "Златни пясъци" е образувано срещу 29-годишна украинка, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Младата жена е задържана за хулиганство, изразяващо се в грубо нарушаване на обществения ред, крещейки, обиждайки и нанасяне на удар в тила, на полицейски служител извикан на място, по сигнал.

Жената била оставена, в края на изминалата седмица, в ареста  на полицейското управление, за срок до 24 часа.

 

