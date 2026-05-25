Украинска ракетна атака нанесе щети върху енергийна инфраструктура в руската Белгородска област
кадър: Ютуб, илюстративен
Масирана украинска ракетна атака повреди енергийна инфраструктура в руската Белгородска област, по границата с Украйна, включително и град Белгород, предаде Ройтерс, позовавайки се новинарската агенция Интерфакс и местните власти.
Не се съобщава за жертви, но електро- и водоснабдяването са прекъснати, посочва Интерфакс.
Агенцията на предостави повече подробности, предава БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!