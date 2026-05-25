Украинска ракетна атака нанесе щети върху енергийна инфраструктура в руската Белгородска област

Масирана украинска ракетна атака повреди енергийна инфраструктура в руската Белгородска област, по границата с Украйна, включително и град Белгород, предаде Ройтерс, позовавайки се новинарската агенция Интерфакс и местните власти.

Не се съобщава за жертви, но електро- и водоснабдяването са прекъснати, посочва Интерфакс.

Агенцията на предостави повече подробности, предава БТА.

