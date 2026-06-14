Украинска журналистка: Парите на Олег Невзоров са минавали през ОАЕ, казваше, че има връзки с българските институции, кмета на Варна и службите

Кадър БТВ

Собственикът на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е свързван със схеми и в Украйна. Това твърди в ефира на БТВ разследващият журналист от Одеса Ирина Гриб, която от години проучва дейността му.

Гриб е разследващ журналист и блогър в Украйна повече от 20 години.

Журналистката твърди, че Невзоров е човек, който умее да убеждава хората и да печели доверието им.

Според нея е важно българските разследващи органи да проследят произхода и движението на средствата, вложени в проекта „Баба Алино“ във Варна.

„Това, за което се говори в Одеса, е, че трябва да се види през кого са преминавали парите. Според мои източници те са минавали през Обединените арабски емирства“, казва тя.

Гриб твърди още, че в Одеса се споменават имената на бизнесмените Владимир Галантерник и Борис Кауфман във връзка с инвестиции в български проекти. Тези твърдения обаче не са независимо потвърдени.

По думите ѝ след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. Невзоров е започнал активно да търси инвеститори, които да вложат средства в България.

„Хората, които имаха имоти, активи и пари в Украйна, трябваше да решат къде да ги насочат. Най-близо до Одеса са Молдова, Румъния и България. Тогава се появи Олег, който казваше, че има връзки в българските институции, в общината във Варна и със службите“, разказва Гриб.

Журналистката твърди, че Невзоров няколко пъти се е опитвал да се свърже с нея чрез посредници, за да се „договорят“.

Според Гриб схемите в Украйна и България са действали по различен начин. Тя твърди, че имоти от проекта „Баба Алино“ все още се предлагат в украински сайтове чрез агенции за недвижими имоти в Одеса.

Къде се намира Олег Невзоров в момента, не е известно. По думите на Гриб в Украйна също циркулират слухове, че той може да се укрива, но тя подчертава, че няма потвърждение на тази информация.

Според нея е важно да се установи кога и как Невзоров е напуснал Украйна след началото на войната, тъй като мъжете в страната подлежат на мобилизация.

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Държавната агенция „Национална сигурност“ и българските служби разполагат с информация за местонахождението на Невзоров, а председателят на ресорната парламентарна комисия посочи, че данните са достатъчни, за да се стигне до арести.

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