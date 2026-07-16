Украинската армия е извършила изпитание на балистична ракета

Пиксабей

Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров обяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде "Ройтерс", цитирана от БНР.

Президентът Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на държавната енергийна компания "Нафтогаз" Сергий Корецки за нов премиер на Украйна.

За поста на Федоров се спряга досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Министър-председателят Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си да я смени.

Очаква се днес украинският парламент да гласува предложението на Зеленски за поста министър-председател.

Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети. Съобщава се и за атака с дронове и в Харков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!