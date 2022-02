Украинската армия си върна Харков

Кадър Олег Синегубов

Украинският народ, който е дал най-много жертви във Втората световна война - над 10 милиона души, побеждавайки Хитлеровата армия, изглежда няма намерения да скланя глава пред войските на Путин, голяма част, от които са наемници без осъзната кауза да се жертват.

Украинските войски са успели да си върнат Харков и да изтласкат руските войски.

Вторият по големина украински град Харков е под контрола на украинските сили, заяви областният управител Олег Синегубов, цитиранот Франс прес.



Часове по-късно, областният управител заяви, че Харков е изцяло под украински контрол, написа Синегубов в социалните мрежи. Той увери, че в момента тече кампания по „елиминиране на враговете в града“.



Няколко часа по-рано той бе съобщил, че руската армия е пробила и че се водят боеве по улиците на града.



При ожесточени боеве преди часове,руските сили са взривили газопровод в град Харков, втория по големина град в Украйна, съобщи канцеларията на украинския президент,

