Украинската офанзива напредва по-бързо от очакваното: Кадри от унищожаването на руска военна база

Въпреки всички съобщения на руското военно министерство и всички коментари в руските телеграм канали, изглежда украинската контраофанзива в Запорожието напредва и то за кратък период предвид всички очаквания, че руснаците са се подготвили за отбрана.

Официално беше публикувано видео от украинските сухопътни сили, в което се вижда как 68-ма бригада установява контрол над село Благодатно, предаде Актуално.

Това село е по линията на настъпление от Велика Новоселка , с крайна цел Волноваха - много важен логистичен хъб. Съобщението идва след като вече имаше данни за успехи на украинската армия в село Нескучно (на картата точно на север от Благодатно) и Лобково.

Че нещата за руснаците в този район стават тежки признава руският телеграм канал "Операция Z": "Като цяло е ясно, че след Нескучно врагът продължава и нашите части, с недостиг на сили, могат да се спуснат до по-укрепена отбранителна линия поради флангови атаки на вражески части". Признанието среща иронични подмятания от украинците – пак ли жест на добра воля?

The village of Blahodatne in the #Donetsk region came under the control of the Armed Forces of #Ukraine.



There are also reports on successes of the Armed Forces of Ukraine in the following villages: Lobkove, Levadnoe and Neskuchnoe. pic.twitter.com/6476bMI5Wq