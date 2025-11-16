Украинская правда": След атака в Киев загина жената на първата жертва от атомната авария в Чернобил

кадър VICE, Youtube,архив

При руска атака срещу Киев е загинала 73-годишната Наталия Ходимчук - съпруга на работник в атомната електроцентрала в Чернобил. Валерий Ходимчук ѝ беше първата жертва на аварията.

Наталия почина в една от болниците в Киев, където лекарите се опитаха да спасят живота ѝ.

Валерий Ходимчук става първата жертва на аварията в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г. Журналистката Тамара Хрушч разказва, че тялото му е останало под руините на 4-ти енергоблок, допълва Bulgaria ON AIR.

След трагедията съпругата му Наталия се преместила от Припят в Киев, където живеела в района на Троещина.

В Киев Наталия Ходимчук живееше в жилищна сграда, където апартаменти бяха предоставени на работници, участващи в потушаването на аварията и на роднини на загиналите в резултат на аварията в Чернобил.

Там живее и Героят на Украйна, бившият машинен инженер от Чернобилската АЕЦ Олексий Ананенко - той е един от тримата доброволци, които са рискували живота си, но са предотвратили втора възможна експлозия на станцията.

По време на масирания руски обстрел в нощта на 14 ноември, вражески дрон е ударил жилищен блок. Според Тамара Хрушч, къщата на Наталия Ходимчук е била "изгорена до основи". Вдовицата е получила над 45% изгаряния по тялото си, била е изпратена в една от киевските болници, където по-късно е починала.

На 25 ноември Наталия е трябвало да пристигне в Припят за фотосесия в рамките на проекта "Чернобил: Съдбата на жените" по случай 40-годишнината от трагедията, пише "Украинская правда".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!