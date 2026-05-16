Украински дрон е паднал в района на Запорожката АЕЦ

Кадър Youtube

Украински дрон е паднал в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна, която е под руски контрол. Безпилотният апарат не се е взривил и няма щети върху съоръженията, съобщиха от руското управление на централата.

Един човек е загинал и двама са били ранени при руски артилерийски обстрел в центъра на Херсон, по данни на местните власти. Пострадалите са приети за лечение в болница, предава БНР.

Според руското министерство на отбраната руските сили са установили контрол в две села в украинската Харковска област - Борова и Кутковка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!