Украински дрон подпали една от най-големите рафинерии на Русия

снимка Булфото

Една от най-големите нефтени рафинерии в Русия, намираща се близо до северозападния град Санкт Петербург, се запали след нова украинска атака, съобщи в "Телеграм" губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от ДПА и БТА.

Огънят в индустриалната зона на град Кириши е потушен. По думите на Дрозденко системите за противовъздушна отбрана са свалили седем дрона. Това е второто нападение срещу рафинерията за последните няколко седмици. Рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" се намира на около 800 км северно от Украйна и е собственост на свързаната с Кремъл петролна компания "Сургутнефтегаз", отбеляза ДПА. С производствен капацитет от около 20 милиона тона нефт на година, това е едно от най-големите нефтопреработвателни съоръжения в Русия.

Щети са нанесени и при нападение в южната Воронежка област. Губернаторът Александър Гусев съобщи за поражения по покрива и прозорците на промишлена сграда, но не да де подробности.

Руските въоръжени сили казаха, че са поразили 117 украински дрона през нощта.

Украйна все повече използва безпилотни летателни апарати за нанасяне на удари по руски петролни съоръжения. Целта на Киев е да осуети доставките на гориво за руската армия, извършваща настъпление на територията на Украйна, и да лиши Москва от важен източник на приходи за финансиране на войната, започната през февруари 2022 г., отбеляза ДПА.

Според различни сведения Украйна е успяла да изкара от строя около една четвърт от нефтопреработвателните заводи на Русия.

