Украински дрон удари областния съд в Нижни Новгород на 1500 километра от границата

Сградата на Нижегородска област е повредена в резултат на атака с дрон.

В Нижни Новгород обаче дрон е е влетял в сградата на местния областен съд, вероятно защото е попаднал под електронно заглушаване от руската ПВО.

"Сутринта е имало атака срещу Нижегородска област, свалени са няколко дрона. По предварителни данни няма жертви. В Нижни Новгород е повредена сградата на областния съд. Специалисти работят на мястото на инцидента.

Всички процеси, насрочени в съда, са отложени.", посочи губернаторът Глеб Никитин:

Това е поредна атака в този район.

Преди седмица след атака с украински дрон, руската петролна рафинерия НОРСИ в област Нижни Новгород частично спря дейността си. Рафинерията е четвърта по големина в Русия и най-голямото преработвателно предприятие, собственост на Лукойл, информира Ройтерс. Според агенцията, основната рафинираща инсталация за суров петрол, CDU-6, е била затворена след удара.

Губернаторът на област Нижни Новгород Глеб Никитин потвърди по-рано, че след нападението е възникнал пожар в промишленото съоръжение. На свой ред Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за удар по нефтопреработвателната фабрика близо до град Кстово, на приблизително 450 километра от Москва.

Инсталацията представлява повече от половината от капацитета на завода, което ще намали рязко обемите на произвежданите петролни продукти. Рафинерията НОРСИ има капацитет да преработва до 16 милиона тона петрол годишно - приблизително 320 000 барела на ден. Установката CDU-6 преработва приблизително 190 000 барела дневно.

The General Staff confirmed the strike on the AVT-6 primary oil refining unit at the "Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez" refinery in Kstovo. This unit accounts for more than half of the refinery’s total primary processing capacity. pic.twitter.com/4VGnWazjQm — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

