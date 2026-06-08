Украински дрон удари пътнически влак в Крим

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Украинска атака с дронове срещу влак на Кримския полуостров уби помощник-машиниста и рани машиниста, написа тази сутрин в приложението Телеграм назначеният от Русия губернатор Сергей Аксионов, цитиран от Ройтерс.

Пътниците във влака, пътуващ от Москва за Симферопол - главният град на анексирания от Москва Кримски полуостров на брега на Черно море - не са пострадали, добави Аксионов, пише БТА.

Русия превзе и анексира Крим през 2014 г. - много преди пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. - след като протести в Киев принудиха приятелски настроеният към Кремъл президент да избяга от Украйна.

Крим е популярна дестинация сред руските туристи.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в ранните часове днес и в черноморския пристанищен град Новоросийск - главния експортен център за петрол и зърно в Краснодарския край - на около два час път с автомобил от моста, който Москва построи, за да свърже Крим.

Последните украински удари с дронове, при които бе атакувана енергийна инфраструктура, принудиха контролираните от Москва власти в Крим да затегнат режима на разпределение на горивата, припомня Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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