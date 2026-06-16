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Украински дрон взриви жилищна сграда в Москва

16.06.2026 / 12:20 1

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Безпилотен самолет се разби в жилищна сграда в Московска област. 

В Електростал в източната Московска област избухна пожар в жилищна сграда - запали се апартамент на последния етаж на микрорайон Северни. 

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 60 свалени дрона в нощта на 16 юни.

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ПраБългарин (преди 1 минута)
Рейтинг: 76108 | Одобрение: -28467
Край, Русия е победена, Путин да се предава с бял флаг в ръка... Касапа и горан лично ще го арестуват 

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