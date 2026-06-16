Украински дрон взриви жилищна сграда в Москва
16.06.2026 / 12:20 1
Кадър Фб
Безпилотен самолет се разби в жилищна сграда в Московска област.
В Електростал в източната Московска област избухна пожар в жилищна сграда - запали се апартамент на последния етаж на микрорайон Северни.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 60 свалени дрона в нощта на 16 юни.
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