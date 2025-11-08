реклама

Украински дронове поразиха електрическа подстанция във Вологодска област

08.11.2025 / 12:24 1

Пиксабей

Три украински дрона поразиха електрическа подстанция в руската Вологодска област през изминалата нощ, съобщи областният управител Георгий Филимонов, цитиран от Ройтерс.

В момента се прави оценка на щетите, но електроснабдяването в областта, намираща се на север от Москва и на около 1900 км от Украйна, продължава без прекъсване, заяви Филимонов в своя канал в приложението "Телеграм", предаде БТА.

По-рано управителят на руската Саратовска област Роман Бусаргин съобщи, че двама души са били ранени при украински удар с дрон по жилищна сграда в град Саратов.

След руската инвазия в Украйна от 2022 г. Саратов - промишлен град, намиращ се на 625 км от границата, многократно бе обект на украински удари с дронове. По-слабо населената Вологодска област обаче не е редовна цел на нападения от Украйна, отбелязва Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната заяви в най-прясната си сводка от днес, че военновъздушните сили са свалили 83 дрона през изминалата нощта, предимно над граничещи с Украйна области.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 44 секунди)
Рейтинг: 529302 | Одобрение: 98602
Според окраинското разузнаване за Русия се бият 1 400 африканци....Оплакват се, че трудно ги улучвали в тъмното.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама