Украински дронове удариха рафинерия на "Лукойл"

Кадър Лукойл

Украински дронове удариха голямата рафинерия на "Лукойл" във Волгоград, спирайки производството и причинявайки сериозни щети в индустриалната зона Красноармейск.

Атаката е част от вълна от удари срещу енергийната инфраструктура на Русия. Главната рафинерия на "Лукойл" във Волгоград беше затворена след масирана атака от украински дронове, потвърдиха три независими източника от енергийната индустрия.

Атаката засегна основните производствени мощности на рафинерията, нанасяйки огромен удар на руската петролна индустрия.

"Рафинерията беше затворена, хидрокрекинг инсталацията беше частично унищожена", каза един от източниците.

"Лукойл" все още не е коментирал инцидента. Рафинерията във Волгоград, една от най-големите в Русия, е преработила над 13 милиона тона петрол миналата година, което представлява около 5% от общия капацитет на Русия.

Само в четвъртък, според Москва, са били изстреляни най-малко 75 дрона, а поне един човек е загинал при пожарите, като десетки полети в цяла Русия са били отменени, припомня БГНЕС.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди, че 48-годишният мъж е загинал от шрапнели и че индустриалната зона Красноармейск, където се намира рафинерията, е претърпяла тежки щети.

Волгоград, бившият Сталинград, отново се превърна в арена на военни удари – този път не от артилерия, а от дронове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!