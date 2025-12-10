реклама

Украински дронове удариха руски танкер в Черно море

10.12.2025 / 20:00 3

Кадър Youtube

Украински военноморски дронове удариха и извадиха от строя танкер, част от руския сенчест  флот, докато той е плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море на път за руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс, предава Нова телевизия.

Танкерът „Дашан“ е плавал с максимална скорост с изключени транспондери и е претърпял критични повреди по време на атаката, при която мощни експлозии са избухнали на кърмата му, съобщи служител от Службата за сигурност на Украйна.

 

Уйо (преди 13 минути)
Рейтинг: 51614 | Одобрение: 7354
Янки, какъв русофил си като дори не знаеш руски? Орешник е лешник, а не орех. А и пише че го е ударил в изкл.ик. зона на Украйна. И този танкер е празен. Явно подбират и не удрят пълни танкери.
1
2
kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 544594 | Одобрение: 102194
Атакувана е и област около Москва с дронове....Тия безмозъчници плачат за орехчета....Да видим докога Путин ще ги търпи.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
2
kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 161373 | Одобрение: 17738
Зеления хамелеон аплираше за прекратяване на огъня!!!;):errm:Намусен

