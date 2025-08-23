реклама

Украински пилот се разби с изтребител

23.08.2025 / 14:44 2

Кадър Ютуб

Поредна черна вест от Украйна.

Украински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия.

Пилотът загина, предаде Укринформ, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват.

Украинският пилот Максим Устименко загина в нощта на 29 юни, когато неговият изтребител Ф-16 получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ, цитирано от БТА.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Серж (преди 4 минути)
Рейтинг: 221770 | Одобрение: 44245
Мир на душата, на колегата!Намусен
1
0
kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 497534 | Одобрение: 91104
А на снимката френския Рафал.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

