Украински шофьор спря до закъсал руски танк: Пичове, да ви изтегля обратно към Русия, а?

Руските войници край спрелия танк. Скрийншот туитър



Украинец се превърна в герой в социалните мрежи, след като паркира край руски танк, останал без гориво, и предложи на руските войници "да ги изтегли обратно към Русия", предава clubz.bg.

Ето краткия му разговор с нашествениците:

Той: Счупихте ли се, пичове, счупихте се?

Руснаците: Свърши горивото.

Той: Мога да ви изтегля обратно към Русия. (дружен смях...) А вие поне знаете ли закъде пътувате?

Руснаците: Не.

Той: В посока Киев, да, към Киев пътувате.

Руснаците: А къде тук можем да заредим?

Той: Засега всичко си е още наше ( б.р. явно има предвид бензиностанциите)

А и в плен вашите също добре се предават... защото вашите момчета не знаят закъде пътуват

Аз сега цялата колона на вашите добре ги разпитах - никой не знае закъде пътува...

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38