Украински специални сили са разрушили руската железопътна инфраструктура

Бойци от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната и Силите за специални операции на Украйна са извършили серия от уникални по своята сложност операции, за да нарушат движението по железопътните трасета в Русия Орел-Курск и Санкт Петербург-Псков, съобщи Укринформ.

Според източници от ГРУ в резултат на нападението двама руски охранители са били убити, а друг е бил тежко ранен, предава БТА.

Служители на Руските железници на железопътния участък Малоархангелск-Глазуновка в Орловска област са открили мини с неизвестен произход предния ден. На място е бил повикан инженерен екип от специалните сили на руската Национална гвардия. По време на неуспешната операция по разминиране обаче е възникнала експлозия.

В резултат на взрива към 22 ч. на 13 септември федералното железопътно обслужване е било преустановено, като са закъснели над 15 влака в двете посоки. Саботажът на железопътната линия е потвърден от властите в Орловска област, а местни жители са публикували кадри от пожара, информира Укринформ.

В нощта на 14 септември е извършена още една атака. Около 2:30 ч. сутринта са взривени релси по железопътната връзка Санкт Петербург-Псков в участъка Строганово-Мшинск. В резултат на атаката локомотив е дерайлирал, а 15 цистерни с гориво са били унищожени.

Според източник от ГРУ операциите са извършени съвместно с подразделения на Украинските въоръжени сили.

"Тези железопътни линии са от стратегическа важност за снабдяването на окупационните сили в секторите на (украинските градове - бел. ред.) Харков и Суми. В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура руснаците ще изпитат значителни логистични затруднения, което от своя страна ще повлияе съществено на способността им да предприемат активни действия срещу украинските отбранителни сили“, подчертава представителят на украинското разузнаване.

