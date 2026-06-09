Украински туристи чакат до 12 часа на границата с Румъния по пътя към България

Снимка TravelNews

Сериозни затруднения при преминаването на граничния пункт Порубное – Сирет между Украйна и Румъния поставят под риск летните пътувания на хиляди украински туристи към Българското Черноморие. За проблема алармира пред TravelNews Тодорка Енева от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за България“, която е един от големите туроператори у нас, работещи на украинския пазар.

По думите ѝ туристите са принудени да чакат по 10-12 часа на границата, където се извършват проверки с вземане на биометрични данни, включително отпечатъци и снимки. Пунктът е първата шенгенска граница по маршрута на пътуващите от Украйна, което води до значително забавяне на обработката на пътниците.

„Един автобус се обработва по час и половина. Образуват се огромни опашки, а хората чакат с часове без елементарни условия“, посочи Енева. Сред засегнатите са предимно майки с деца, които пристигат на почивка в България за 15-20 дни. Според туроператорите условията на границата са изключително тежки, тъй като няма тоалетни и откъде да си купиш вода.

„Ситуацията е абсурдна и много сериозна, защото това са жени с деца. Няма достатъчно тоалетни, няма вода. Хората стоят по 12 часа на границата“, коментира Тодорка Енева.

Заради затвореното въздушно пространство над Украйна туристите нямат възможност да използват самолети и основният начин за достигане до българските курорти остава автобусният превоз. Това прави сухопътния маршрут през Румъния жизненоважен за туристическия поток към България, коментира Тодорка Енева.

По думите на представителите на туристическия бранш проблемът засяга не само туристите, но и българските туроператори, хотелиери и цялата индустрия, която разчита на гости от всякакви националности през летния сезон.

„Това са хора, които искат да дойдат в България и да похарчат парите си тук. От тях печелят българските туроператори, хотелите, ресторантите и местният бизнес“, коментира Енева.

Според нея е необходимо институциите да реагират спешно. За ситуацията вече е информиран министърът на туризма Илин Димитров. От туристическия сектор настояват и за намеса на Министерството на външните работи чрез разговори с румънските власти за ускоряване на процедурите на граничния пункт.

Представители на бранша определят настоящата ситуация като абсурдна и предупреждават, че ако проблемът не бъде решен бързо, това може да доведе до отказ от пътувания и загуби за българския туризъм в разгара на летния сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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