Украински удари край Москва: Поне 7 убити

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Украинска атака с дронове срещу логистичен център в градче в Западна Русия отне живота на най-малко седем души и рани 24, съобщи днес губернаторът на областта, цитиран от Франс прес, предаде Нюз.бг и БТА.

"В нощта срещу 18 юли украинският неофашистки режим извърши терористична атака срещу Котовск. В резултат на попадение на вражески дронове в логистичния център "Уайлдберис" (Wildberries) загинаха седем служители от нощната смяна. По предварителни данни 24 души са пострадали. На всички ранени се оказва необходимата медицинска помощ в лечебните заведения в Котовск и град Тамбов, написа губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов в канал си в Телеграм.

Той обясни, че откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. На място работят екипи на службата за спешна медицинска помощ, противопожарни служби, сили на министерството на извънредните ситуации и представители на правоохранителните органи.

Редактор "Екип на Петел",

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