Украинските ВВС съобщиха за двама загинали пилоти при инцидент с изтребител Су-24
снимка: МО, илюстративна
Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили.
Изтребителят се е разбил във вторник в около 19:00 ч. местно (и българско) време.
"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението, предаде БТА.
Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.
Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!