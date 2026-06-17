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Украинските ВВС съобщиха за двама загинали пилоти при инцидент с изтребител Су-24

17.06.2026 / 07:22 1

снимка: МО, илюстративна

Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили.

Изтребителят се е разбил във вторник в около 19:00 ч. местно (и българско) време.

"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението, предаде БТА.

Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.

Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА. 

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Коментари
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kris (преди 2 секунди)
Рейтинг: 622632 | Одобрение: 121967
СУ-24 се води фронтови бомбардировач, не изтребител....Малко преди да бъде спрян от производство 1993 пускат няколко варианта за радиоелектронна борба и разузнаване, но никога не е бил изтребител....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 215876 | Одобрение: 21661
Попаднал на мушката на някоя Су-шка и го писали инцидент!!!

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