Украинските военни пилоти са започнали обучение на изтребители "Грипен"

Украинските военни пилоти вече са започнали обучение за управление на шведските изтребители „Грипен“, съобщи шведският министър на отбраната Пол Йонсон в Екс, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Той определи доставката на шведските изтребители „Грипен“ (Saab JAS-39 Gripen) като нов етап в развитието на въздушната отбрана на Украйна.

„Украйна не просто получава самолети. Украйна изгражда модерни въздушни сили, способни да се сражават, да оцеляват и да се адаптират при най-тежките условия в Европа“, написа Йонсон.

Шведският министър на отбраната заяви, че обучението на украинските пилоти и техническия персонал вече е в ход и ще се разшири още повече през есента. Той добави, че след като бъдат получени всички одобрения, доставките на първите изтребители Gripen С/D за Украйна се планира да започнат в началото на следващата година.

Той подчерта също така, че това е част от 22-рия пакет военна помощ на Швеция за Украйна. Заедно с този пакет, общата военна помощ на Швеция от началото на пълномащабната руска инвазия възлиза на близо 11,8 млрд. евро.

