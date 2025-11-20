Украинските земеделски стоки ще се внасят у нас с лиценз и през 2026 г.

Булфото

И през 2026 г. режимът на внос на селскостопански стоки от Украйна в България остава лицензионен.

Това става ясно от съобщение, публикувано от Министерството на икономиката, околната среда и земеделието, с което се предвижда продължаване на лицензионния режим при износа на селскостопански стоки и продукти за България, Румъния, Словакия, Унгария и Полша, предаде БГНЕС. Предстои украинското правителство да одобри списъка със стоки, подлежащи на лицензиране за износ и внос, както и свързаните с тях квоти за 2026 г.

По този начин износът на пшеница и ръж, царевица, семена от рапица или репица (дори смлени, с ниско съдържание на ерукова киселина) и слънчогледово семе за петте държави членки на ЕС ще остане под лицензионен контрол. Според правителствените мотиви към решението лицензионният режим балансира търговията с граничните на Украйна страни и предотвратява пазарни нарушения.

Украйна е водещ производител на слънчогледово семе в Европа, като към момента са прибрани близо 9 милиона тона слънчоглед; както и близо 23 милиона тона пшеница, царевица и ечемик. Киев отбелязва и добра реколта от рапица, като вече са прибрани над 3.30 милиона тона.

БГНЕС припомня, че преди две години - през ноември 2023 г., България и Украйна се договориха за прилагане на лицензионен режим при вноса на някои селскостопански продукти от Украйна. Споразумението тогава бе постигнато след серия протести на български зърнопроизводители, според които вносът от Украйна подбиваше цената на българската пшеница, в страната ни се внасяше зърно с изключително ниска хранителна стойност, а неограниченият транзит на ТИР-ове с пшеница бе добра почва за злоупотреби, за които още тогава алармираха зърнопроизводителите.

Преди дни пък Организацията по прехрана и земеделие на ООН прогнозира, че световното производство на зърнени култури се очаква да достигне рекордно ниво от 2 990 милиона тона през 2025 г., което е с 4,4% повече от 2024 г. Според организацията най-голямото годишно увеличение се очаква при царевицата, а най-малкото - при ориза.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!