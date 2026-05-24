Украинският боксьор Олександър Усик защити титлата си в тежка категория след двубой завършил със скандал

Украинският боксьор Олександър Усик (25-0) победи боксовия новак Рико Верхувен (1-1), и защити световната си титла в тежка категория на организацията WBC. Критикуваният двубой на екзотично място под пирамидите в Гиза завърши с противоречиво прекратяване от съдията в края на предпоследния 11-ти рунд, предаде Спортал.



Суперфаворитът в мача Усик, според боксовите експерти и коментатори, след 10 рунда изоставаше ясно по точки и се нуждаеше от приключване преди лимита. Въпреки това, според официалните съдийски карти, Верховен водеше само при един от тримата съдии, докато останалите двама отчитаха равенство.

Ако мачът беше завършил с победа на Усик по точки, резултатът дълго щеше да бъде оспорван. Украинецът обаче не остави нищо на случайността и в края на предпоследния 11-и рунд, със серия от ъперкъти, изпрати претендента за първи път на земята.

Нидерландецът успя да се изправи, но веднага след подновяването отново попадна под градушка от удари и съдията привидно преждевременно, и то след гонга, прекрати двубоя.

„Какво правиш, съдия? Какво правиш? Шегуваш ли се с мен? Това е мач за световна титла в тежка категория! Не мога да повярвам!“ извика коментаторът по платформата DAZN и също оцени прекратяването като строго.

Кулминацията на гала вечерта в Гиза беше критикувана поради факта, че Верхувен излизаше на едва втория си боксов мач и първи от 2014 г. Това беше и неговият дебют на най-високо ниво, тъй като единственият му досегашен съперник, унгарецът Янош Финфера, имаше професионална кариера с нула победи и шест загуби.

Въпреки това, организацията WBC одобри мача като титулен. В професионалния бокс досега непобеденият Усик притежава и титлите на организациите WBA и IBF, но те не бяха заложени.

WBA заяви, че защитата на Усик ще се зачете в случай на победа, но Верховен нямаше шанс да спечели пояса, тъй като не фигурираше в ранглистата. Ако холандецът сензационно беше спечелил, титлата на Усик щеше да бъде отнета и организацията щеше да остане без шампион. Същата позиция зае и IBF.

Верхувен и неговите треньори протестираха веднага след прекратяването. „Беше прекратено преждевременно, но не зависи от мен. Аз исках да продължа.

Турки (промоутърът на мача) ми каза, че иска реванш. Ще видим какво ще стане. Изключително горд съм с представянето си и се надявам светът на бокса да ме приеме като боксьор,“ каза холандецът след едва втория си боксов мач.

Усик още преди двубоя обяви, че след Верхувен планира само още два, най-много три мача. Сред заинтересованите бяха най-вече Тайсън Фюри и Даниел Дюбоа, въпреки че украинецът вече ги е побеждавал и двамата по два пъти.

