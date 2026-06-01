Украинският посланик Олеся Илашчук: Фалшиви новини са, че Невзоров се крие в посолството

Кадър Олег Невзоров

Първи коментар само пред bTV на посланика на Украйна Олеся Илашчук относно скандала с луксозния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна

Илашчук определи като фейкове твърденията, че украинският инвеститор в неизвестност - Олег Неврозов, се крие в посолството на Украйна и е търсил закрила от посолството. Посланикът добави, че всички процесуално-следствени действия следва да се извършват съответно българското законодателство и действащите двустранни споразумения, предаде БТВ.

"Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали официално заявяваме, че посолството на Украйна действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. А защитата на нашите украински граждани – изключително в правова рамка, съгласно Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно с пряко спазване със законодателство и на страната на акредитацията – това е важно“, коментира посланикът.

"Всички процесуално-следствени действия следва да се извършват в правовата рамка на националното законодателство на Република България, както и с действащите международни двустранни споразумения за правозапазването между нашите страни", добави Илашчук.

