Украинският президент с първи думи от Вашингтон

снимка Х

Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече е във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп за мирни преговори. Срещата има за цел да укрепи позицията на Украйна, докато Тръмп настоява за бързо уреждане на конфликта, за да се сложи край на най-смъртоносната война в Европа от осем десетилетия.

Зеленски предупреди, че всяка нова сделка трябва да попречи на руския президент Владимир Путин да използва отстъпките като “трамплин“ за нова атака, позовавайки се на анексирането на Крим от Русия през 2014 г.

“Всички споделяме силното желание тази война да бъде прекратена бързо и надеждно. И мирът трябва да бъде траен. Не както беше преди години, когато Украйна беше принудена да се откаже от Крим и част от нашия Изток – част от Донбас – и Путин просто го използва като трамплин за нова атака. Или когато на Украйна бяха дадени така наречените „гаранции за сигурност“ през 1994 г., но те не проработиха. Разбира се, Крим не трябваше да бъде отказван тогава, както украинците не се отказаха от Киев, Одеса или Харков след 2022 г. Украинците се борят за земята си, за своята независимост”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Европейските лидери обявиха, че също ще пътуват до Вашингтон, за да се включат в преговорите. Тръмп, който се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август, сигнализира за по-голямо съгласуване с Москва по отношение на преследването на всеобхватно мирно споразумение, вместо да започне с прекратяване на огъня.

Зеленски и Тръмп са планирани да се срещнат днес, 18 август, като се очаква среща на четири очи, преди европейските лидери да участват в по-широки дискусии, каза пред Ройтерс човек, запознат с планирането.

“Уверен съм, че ще защитим Украйна, ще гарантираме ефективно нейната сигурност и нашият народ винаги ще бъде благодарен на президента Тръмп, на всички в Америка, на всеки партньор, за подкрепата и безценната помощ“, добави Зеленски.

Срещата във Вашингтон е резултат от дълъг телефонен разговор между Тръмп и Зеленски на 16 август, ден след срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска. Зеленски не беше поканен на тази среща на върха, където Тръмп заяви, че той и Путин са “постигнали известен напредък“ в мирните преговори, въпреки че не беше постигнато споразумение за прекратяване на войната.

След това Тръмп заяви, че той и Путин са се споразумели “до голяма степен“ за териториални размени и гаранции за сигурност за Украйна. Преди срещата Тръмп предположи, че “и двете страни ще трябва да се съгласят да „разменят“ територии“, въпреки че не уточни какво има предвид.

“Мисля, че сме доста близо до сделка. Украйна трябва да се съгласи с това. Може би ще кажат “не“, бяха думите на американският президент преди дни.

Източник от украинската президентска канцелария заяви пред Kyiv Independent, че предложението на Москва ще изисква от Киев да се изтегли от контролираните от Украйна части на частично окупираните Донецка и Луганска области в замяна на руско изтегляне от районите на Сумска и Харковска области.

Зеленски многократно е заявявал, че няма да отстъпи територия на Русия като част от мирните преговори, настоявайки вместо това, че първата стъпка трябва да бъде прекратяване на огъня, предаде днес.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!