Украинското посолство излезе с остра позиция, алармира за ръст на ксенофобията в България

28.05.2026 / 19:51 3

Посолството на Украйна у нас се оплака от увеличените случаи на омраза и ксенофобия срещу граждани на страната, пребиваващи у нас.

За тях са получени множество сигнали, се съобщава в острата позиция, пише novini.bg.

Ето какво пишат от посолството:

"Посолството на Украйна с тревога отбелязва увеличаването на случаите за използване на речта на омразата и ксенофобия срещу граждани на Украйна, пребиваващи в Република България временно, постоянно или със статут на временна закрила на Европейския Съюз.

Сигналите, получени от граждани и представители на неправителствения сектор, показват увеличаването на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.

Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.

Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България.

Що се отнася до споменаването на дейността на отделни украински компании в България, припомняме, че икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове.

Убедени сме, че всички въпроси, свързани с дейността на чуждестранните инвеститори, трябва да се разглеждат изключително в правната сфера и в съответствие с международните задължения на страните, без политизиране".

Коментари
2
0
kjk (преди 12 минути)
Тя първо да оправи сина си,после да търси махна на другите!!!Много изнагляха хохлите!!!
1
0
бачо Кольо (преди 17 минути)
Марш бе фашистки кучета от нашата територия,марш!
Колкото повече,толкова повече!
0
0
MrBean (преди 22 минути)
Каквото повикало такова се обадило ,драга! Време Ви е за път на север.

