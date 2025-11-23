Украинското разузнаване публикува подслушан разговор за десетки загинали руски войници в Луганска област

Снимка: Пиксабей

Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната публикува подслушан разговор, в който руски военнослужещ разказва за десетки мъртви войници с нашивки на руската армия в Луганска област, предаде Укринформ. Агенцията отбелязва, че разговорът е публикуван от ГРУ във фейсбук.

"Украински разузнавачи са подслушали разказа на руски военнослужещ за десетки тела на руснаци, разпръснати из Серебрянската гора в Луганска област", се казва в публикацията.

Руският войник е казал, че според военнослужещи, с които е разговарял, "в гората има десетки трупове", посочва БТА.

След това руснакът се опитал да разубеди събеседника си да се прехвърли в подразделението, което действа в гористата местност.

По-рано ГУР е подслушала разговор, в който руски командир нарежда на подчинените си да екзекутират цивилни, които се опитват да напуснат зоната на военните действия.

