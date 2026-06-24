Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА
Стопкадър Спортал.бг
ЦСКА допусна тежко поражение във втората си контрола на австрийска земя. "Червените" загубиха с 0:4 от Полися (Житомир), който завърши на трето място в украинското първенство.. Филипов откри резултата за украинците в 8-ата минута. Велетен удвои в 47-ата минута, а в 52-рата Гайдучик реализира дузпа. Фьодор оформи крайното 4:0 в 62-рата минута, пише Спортал.бг.
Футболистите на Христо Янев можеха да инкасират и повече голове в своята врата, но през първата част техните противници направиха няколко много сериозни пропуска.
Българският тим, както и при победата над Гросупле с 2:1 преди четири дни, отново не можеше да разчита на Лумбард Делова и Джеймс Ето'о.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!