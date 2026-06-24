Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА

Стопкадър Спортал.бг

ЦСКА допусна тежко поражение във втората си контрола на австрийска земя. "Червените" загубиха с 0:4 от Полися (Житомир), който завърши на трето място в украинското първенство.. Филипов откри резултата за украинците в 8-ата минута. Велетен удвои в 47-ата минута, а в 52-рата Гайдучик реализира дузпа. Фьодор оформи крайното 4:0 в 62-рата минута, пише Спортал.бг.

Футболистите на Христо Янев можеха да инкасират и повече голове в своята врата, но през първата част техните противници направиха няколко много сериозни пропуска.

Българският тим, както и при победата над Гросупле с 2:1 преди четири дни, отново не можеше да разчита на Лумбард Делова и Джеймс Ето'о.

Редактор "Екип на Петел",

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