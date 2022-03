Украинци с гумена лодка опитаха да спрат гигантската яхта на Абрамович в Турция

Кадър Некста

Група млади украинци се опитаха да попречат на яхтата на Роман Абрамович да акостира на пристанището в турския курорт Бодрум. Те пробваха да спрат грамадния морски съд на милиардера и нефтен магнат с една малка гумена лодка. След намесата на местната полиция страстите са били успокоени. За щастие никой не е пострадал, предаде Актуално.



Припомняме, че Абрамович е в черния списък на Евросъюза заради войната в Украйна. Суперяхтата, с която той се придвижда в момента, внимателно заобикаляйки страните членки на ЕС, е с дължина 140 м.



In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich's yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich's yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg