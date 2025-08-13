Украинците полудяха по тези коли: Топ 10

Кадър BYD Song

В Украйна търсенето на евтини електрически автомобили отново се е увеличило. Купувачите са привлечени от модели автомобили без двигатели с вътрешно горене поради икономичността им, освен това сегментът е представен главно от достъпни автомобили от Китай, пише Блиц.

Официалните дилъри не внасят много електрически модели в Украйна. Най-често такива автомобили се внасят в страната от трети страни.

Статистиката за топ 10 на бестселърите е предоставена от организацията UkrAvtoProm.

Появи се списък с най-популярните електрически превозни средства през юли 2025 г. Украинците са закупили над 7 хиляди електрически автомобила. Търсенето се е увеличило с 47% в сравнение с юли миналата година.

Най-популярните нови електрически автомобили в Украйна:

BYD Song Plus – 384 бр.;

Honda e:NS1 – 206 бройки;

Volkswagen ID.Unyx – 131 бр.;

Зеекр 7X – 104 бр.;

Audi Q4 e-tron – 89 бройки.

Най-популярните употребявани електрически автомобили в Украйна:

Tesla Model Y – 733 бройки;

Tesla Model 3 – 567 бройки;

Нисан Лийф – 522 бройки;

Kia Niro EV – 265 бройки;

Hyundai Kona Electric – 226 бр.

