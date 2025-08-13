Украинците полудяха по тези коли: Топ 10
В Украйна търсенето на евтини електрически автомобили отново се е увеличило. Купувачите са привлечени от модели автомобили без двигатели с вътрешно горене поради икономичността им, освен това сегментът е представен главно от достъпни автомобили от Китай, пише Блиц.
Официалните дилъри не внасят много електрически модели в Украйна. Най-често такива автомобили се внасят в страната от трети страни.
Статистиката за топ 10 на бестселърите е предоставена от организацията UkrAvtoProm.
Появи се списък с най-популярните електрически превозни средства през юли 2025 г. Украинците са закупили над 7 хиляди електрически автомобила. Търсенето се е увеличило с 47% в сравнение с юли миналата година.
Най-популярните нови електрически автомобили в Украйна:
BYD Song Plus – 384 бр.;
Honda e:NS1 – 206 бройки;
Volkswagen ID.Unyx – 131 бр.;
Зеекр 7X – 104 бр.;
Audi Q4 e-tron – 89 бройки.
Най-популярните употребявани електрически автомобили в Украйна:
Tesla Model Y – 733 бройки;
Tesla Model 3 – 567 бройки;
Нисан Лийф – 522 бройки;
Kia Niro EV – 265 бройки;
Hyundai Kona Electric – 226 бр.
