Украйна: Крим скоро ще се превърне в остров

Снимка уикипедия, МОУ

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров прогнозира, че временно окупираният полуостров Крим скоро ще бъде напълно изолиран в резултат на ударите с украински безпилотни апарати, написа вестник "Украинская правда".

„В момента се извършва изолация на Крим с помощта на дронове. И по всичко личи, че в близко бъдеще Крим ще се превърне в остров. Това може да доведе до много неочаквани последици за руснаците. Не мога да кажа нищо повече“, заяви той.

Федоров разкри, че през първите четири месеца на 2026 г. Министерството на отбраната е закупило с 300% повече дронове от типа „Middle Strike“, отколкото през цялата 2023 г. Именно с тези безпилотни апарати Украйна редовно нанася удари в земите край Азовско море.

„Това, което направихме тогава, сега започва да дава резултати. Обявихме логистична блокада. Това са допълнителни директни средства за подразделенията, които използват дронове „Middle Strike“. Докато закупуваме стотици хиляди такива дронове, ние паралелно отпускаме средства на подразделенията, които умеят бързо да ги използват и закупуват“, обясни министърът, пише novini.bg.

„С други думи, за руснаците започва ад, с който е много трудно ще се справят. А ние имаме този прозорец от възможности. Логистиката се прекъсва и окупираният през 2014 г. Крим се изолира. И това се отразява на изток. Съществува пряка връзка между това колко силно поразяваме логистиката и колко щурмови действия се извършват на фронтовата линия“, допълни Федоров.

Редактор "Екип на Петел",

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