Украйна: Ще тестваме нова ракета в Москва

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Тестовете за точност на украинските балистични ракети ще бъдат проведени по време на изстрелвания на територията на Русия.

Това заяви авиационният експерт Константин Криволап пред агенция УНИАН, цитира OFFnews.bg.

Той обясни как на практика появата на местна балистика ще помогне на Силите за отбрана на Украйна и какво е фундаменталното предимство на балистиката пред крилатите ракети и дронове с голям обсег.

„Подобен въпрос е малко като - кое е по-добро: ананас или маракуя? Виждате ли, това са съвсем различни неща. Тоест, дрон с голям обсег е едно, а крилатата ракета е малко по-различна. Балистиката също има опции. От балистиката имаме FP-7, която е балистична ракета с малък обсег, около 250-300 км, а ракетата FP-9 ще достига около 850 км“, отбеляза Криволап.

Според него ракетата FP-7 в момента преминава тестове, които трябва да приключат през юли. В същото време се провеждат и изпитания на зенитната ракета FP-7.x, която се различава по системата си за насочване и алгоритъма на работа.

Криволап говори и за сроковете на изпитанията и прехода към серийно производство на ракетата FP-7.

„През юли изпитанията ще приключат. След това ще започнат държавните изпитания. И веднага след тях ще последва кодификация. А след кодификацията ще започнат всички процеси, свързани със серийното производство. Но прототипи вече могат да бъдат изстреляни някъде по това време“, подчерта Криволап.

Както отбеляза авиационният експерт, прототип на ракетата FP-9 вече се сглобява. Според него тя се произвежда в завод в Дания, но някои елементи на двигателя вече могат да бъдат произведени в Украйна.

„И тази ракета, според изявлението на съоснователя на компанията Fire Point Денис Щилерман, вече се произвежда и ще бъде готова съвсем скоро. И започваме тестовете“, каза Криволап.

Според него вече се провеждат първи „изстрелни тестове“. Определя се дали ракетният двигател работи, дали излита, дали покрива разстоянието за дълъг полет и т.н.

„Все още е без система за насочване. Но нямаме полигон, където бихме могли да тестваме тази ракета. Следователно полигонът ще бъде обширната територия на руските блата. Там ще ги изстрелваме. Дали ще стигнат или не, ще видим“, подчерта Криволап.

Като пример той отбеляза, че Русия тества образци на оръжия срещу Украйна, без да премине кодификация и без да ги приеме на въоръжение.

Ще удари ли украинската балистика обекти в Москва?

„Не мисля, че първо ще стреляме по Москва. Мисля, че ракетата FP-9 ще унищожи обекти, когато вече е настроена и стане достатъчно точна. Ракетата се „обучава“. Тя не започва веднага да удря там, където е необходимо. Трябва да се подобри и да се накара да работи правилно. Изкуственият интелект на модела, така да се каже, се тренира и усъвършенства. Всъщност същото се случва и с ракетата. Тя също трябва да се „обучи“. И изкуственият интелект, и управлението на ракетата са алгоритми“, каза Криволап.

Според него такива ракети трябва да се използват за поразяване на основните стратегически обекти. Експертът добави, че крилатата ракета FP-5 „Фламинго“ се изстрелва с цел унищожаване на важни обекти. „Фламинго“ също се привежда в постоянна бойна готовност, а последните приложения показват, че това оръжие вече придобива нормални параметри от гледна точка на надеждност, система за насочване и др.

„Когато три от пет уцелват целта, това е добър показател. А изглежда, че вече четири от пет уцелват. Това го смятам за добър показател. Същото е и с балистичните оръжия“, добави той.

Авиационният експерт смята, че украинските темпове на развитие и потенциал за развитие са „фантастични и доста ефективни“.

Ще бъде ли украинската балистика невидима за руската противовъздушна отбрана?

Както отбеляза Криволап, украинската балистика няма да бъде приета, ако не може да заобиколи руската противовъздушна отбрана.

„Това са условията. Няма да бъде приета на въоръжение, ако не може да заобиколи, ако е уязвима за всякакви средства за радиоелектронна борба и други подобни“, отбеляза авиационният експерт.

А руското ПВО може ли да се подобри?

„Появата на съответното оръжие у нас не означава, че руснаците могат да реагират правилно на него. Това са различни процеси, различни неща. Те ще обясняват, че ще се появи комплексът С-500, който ще унищожи всичко, но ние чуваме за комплекса С-500 от 2022 или 2023 г. Когато проучихме първите пускови установки на комплексите С-400 в Крим, които охраняваха Кримския мост, още тогава министърът на отбраната на Руската федерация Шойгу каза: „Сега ще разположим С-500.“ С-400 се нарича „Триумф“, а С-500 трябваше да се нарича „Триумфатор“. Е, къде е този „Триумфатор“? Така че това, което руснаците искат, е едно, а това, което всъщност ще се случи, е съвсем друго“, отбеляза Криволап.

Съоснователят на компанията Fire Point Денис Щилерман наскоро заяви, че Украйна вече провежда наземни изпитания на двигателя за украинската балистична ракета FP-9 и първите изпитания „в Москва“ ще започнат скоро.

Редактор "Екип на Петел",

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