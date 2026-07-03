Украйна атакува Белгород с ракети

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Украинските въоръжени сили ( ВВС ) атакуваха Белгород с ракети в нощта на петък, 3 юли, съобщи регионалният оперативен щаб. Според щаба снаряд е ударил жилищен район, убивайки цивилен и причинявайки сериозни щети на енергийната инфраструктура, цитира Дойче веле.

Ударът остави няколко общини без ток и вода, а пет коли бяха повредени. Кметът Валентин Демидов обясни, че загиналата жена е била в колата си по време на нападението. Dialog.ua съобщи, че серия от експлозии са разтърсили Белгород рано сутринта на 3 юли, които жителите в различни райони описаха като „трясъци“.

Местният вестник „Пепел“ съобщи, че са били атакувани електрическата подстанция „Южная“ и подстанция на територията на ТЕЦ „Енерго“ – и двете съоръжения са се запалили, изпращайки стълб черен дим, издигащ се над града.

Според информационна агенция РБК пожар е избухнал и в неназован инфраструктурен обект, а екипи на Министерството на извънредните ситуации (МНС) са били изпратени на мястото. Мониторингови ресурси, цитирани от Dialog.ua, въз основа на анализ на снимки на дим, предполагат, че местната ТЕЦ „Мичуринская“ може да е била ударена, но към момента на публикуване няма официално потвърждение за точното място на удара.

Украинската армия извърши подобни удари по електропреносната мрежа на Белгород през зимата, наричайки ги отговор на руските атаки срещу украинската инфраструктура. През февруари 2026 г., след атаки на украинските въоръжени сили, близо 10 000 клиенти в Белгород останаха без ток, а жителите - без топла вода до края на сезона, според губернатора Вячеслав Гладков.

Редактор "Екип на Петел",

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