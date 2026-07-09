Украйна атакува руски кораби близо до Крим

Снимка Булфото, илюстративна

Украинските военни засилиха атаките си близо до анексирания от Русия Крим, следвайки ударите по сухопътния коридор на Русия до полуострова, като насочиха вниманието си и към морските маршрути за доставки, предаде Би Би Си.

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди, известен с позивната „Маджар“, заяви, че през последните четири дни украински дронове са поразили и подпалили най-малко 25 кораба в Азовско море. Вътрешното море е свързано с Черно море чрез Керченския проток и има ключово значение за снабдяването на анексирания от Русия Крим.

Ако твърденията бъдат потвърдени, това би представлявало сериозен удар по руските военноморски възможности и по логистичните доставки, включително на горива.

Според украинската страна атаките са част от обявената от Киев стратегия за „логистична блокада“, чиято цел е да прекъсне снабдяването на окупирания полуостров.

Украинските военни твърдят, че общо 36 плавателни съда са били поразени, като повечето от тях принадлежат към т.нар. руски „сенчест флот“ – танкери, използвани за превоз на петрол. Точният брой обаче не може да бъде независимо потвърден, тъй като някои кораби може да са били атакувани повече от веднъж.

В района на Керч обичайно се намират множество танкери, тъй като там е разположен един от основните петролни терминали на Крим. Миналия месец пристанището също беше атакувано, а анализ на сателитни снимки показва, че броят на танкерите в района е намалял значително след ударите.

Кадри от последните атаки започнаха да се появяват в социалните мрежи още в ранните часове на вторник, като Бровди ежедневно публикува информация за нови удари между 6 и 9 юли.

Губернаторът на руската Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че два празни танкера са били атакувани в Таганрогския залив. По негови думи корабите са продължили да горят и в четвъртък.

Украинската страна твърди, че други два атакувани танкера са превозвали по около 7000 тона гориво от района на Таганрог към Крим.

Сателитно изображение, заснето в сряда, показва голям стълб дим, издигащ се от кораб на около четири километра от брега на Крим. Данни на НАСА сочат, че пожарът е започнал още на 6 юли и вероятно е резултат от първата вълна украински удари.

На същите изображения се виждат и около 20 кораба, които напускат района и се отправят към Черно море.

Сред поразените плавателни съдове украинските военни посочват танкерите „Венера-3“, „Санар-1“, „Санар-17“, „Климена“, „Тетида“, „Алексей Саврасов“ и „Пенелопа“.

Освен танкерите, атакувани са били и пътническият ферибот SKS One, както и кораб за насипни товари в пристанището на Керч. Кадри от ударите също бяха разпространени в социалните мрежи.

Украйна демонстрира, че корабите не са в безопасност дори след напускането на Азовско море. Генералният щаб публикува видео от атака с морски дрон срещу санкционирания танкер „Син“. Видеото показва как безпилотният плавателен съд се приближава към кораба, избягвайки стрелба, преди записът да прекъсне непосредствено преди удара.

Киев твърди, че атаката е извършена край Ялта, но тази информация не е независимо потвърдена.

Паралелно с ударите по корабите Украйна продължава да атакува руски петролни рафинерии и складове за гориво. Според украинския президент Володимир Зеленски това е пряк отговор на руските атаки и начин руските граждани да усетят последствията от войната.

През последните дни бяха нанесени удари по петролни бази в Тверска и Ставрополска област, както и по терминал в Ростовска област.

По време на срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО президентът на САЩ Доналд Тръмп определи стратегията с дронове като ескалация, но добави, че тя „може да доведе и до край на конфликта“.

Въпреки това интензивността на украинските атаки срещу руската морска логистика очевидно се увеличава. По думите на Роберт Бровди само в нощта срещу четвъртък са били атакувани 12 танкера.

Руски военни блогъри също признават сериозността на ситуацията. Telegram каналът „Военен информатор“ пише, че танкерите практически са се превърнали в лесни мишени за украинските оператори на дронове, тъй като се движат без достатъчна защита от Черноморския флот.

Според военния анализатор Михаил Звинчук, автор на канала „Рибар“, Черноморският флот на Русия практически е ограничил дейността си до базата в Новоросийск.

Атаките идват на фона на задълбочаващия се недостиг на горива в Русия. В края на юни Владимир Путин заяви, че Крим се нуждае от около 70 000 тона гориво месечно и обеща доставките да бъдат гарантирани както по суша, така и по море.

Същевременно в над 90% от руските региони вече се съобщава за недостиг или ограничаване на продажбите на горива, а Москва въведе забрана за износ на дизелово гориво. В големите градове се образуват опашки пред бензиностанциите.

В анексирания Крим назначените от Москва власти също изпитват затруднения с електроснабдяването и транспорта.

След като вече постави под натиск сухопътните линии за снабдяване към полуострова, Украйна очевидно разширява натиска и върху морските маршрути, които са жизненоважни за поддържането на руското присъствие в Крим, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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