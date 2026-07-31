Украйна изпраща 70 пожарникари и специализирани автомобили в помощ на Франция в битката с пожарите

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Украйна изпраща 70 пожарникари и 15 специализирани автомобила във Франция, за да помогне в борбата с опустошителните горски пожари в рамките на Механизма на ЕС за гражданска защита. Решението за изпращането на екипа е взето от президента Володимир Зеленски. Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко заяви, че мисията е съгласувана с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес, който е обсъдил подробностите по операцията с Киев преди пристигането на екипа.

Редактор "Екип на Петел",

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