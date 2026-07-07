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Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес. Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.

"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.

Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев.

Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.

Атаката идва и в момент, когато днес в Анкара започва среща на върха на НАТО. По този повод европейските съюзници на Украйна възнамеряват да потвърдят подкрепата си за Зеленски, който е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва АФП.

Според дипломатически източници европейските страни членки на НАТО ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро както през тази, така и през следващата година, съобщи БТА.

През последните седмици Украйна засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктурата, в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.

Редактор "Екип на Петел",

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