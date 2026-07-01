Украйна купува от Швеция 16 изтребителя „Грипен“ за 2,2 млрд. евро

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Швеция подписа договор за доставка на 16 изтребителя „Грипен“ на Украйна на стойност приблизително 24,6 милиарда шведски крони (около 2,2 милиарда евро).

„Дълбоко се гордея, че Швеция и Saab вече могат да направят доставката на „Грипен“ на Украйна възможна, като по този начин предоставят изтребител от световна класа, който ще трансформира възможностите на украинските военновъздушни сили“, заяви Микаел Йохансон, главен изпълнителен директор на Saab, в прессъобщение.

Според вестник „Dagens Nyheter“ доставките са планирани за 2029-2030 г., а Обединеното кралство ще финансира частично покупката, пише novini.bg.

През май Украйна подписа Меморандум за разбирателство относно придобиването след посещението на президента Володимир Зеленски в Швеция. По това време Украйна изрази желание да закупи до 150 изтребителя, пише novini.bg.

Във връзка с това шведският премиер Улф Кристершон също обяви, че Швеция ще дари 16 самолета JAS Gripen C/D на Украйна, след като покупката бъде завършена.

Заместник-министърът на отбраната на Украйна Сергей Боев и генералният директор на Администрацията за отбранителни материали на Швеция Микаел Гранхолм подписаха вчера договора на среща, проведена в Стокхолм, на която присъстваха Володимир Зеленски, както и министрите на отбраната на двете страни.

По време на срещата двете страни обсъдиха необходимостта от „укрепване“ на бойните и отбранителни военновъздушни сили на Украйна, по-специално участието на Швеция в т. нар. Списък с приоритетни изисквания за Украйна (инициатива на НАТО за европейски страни да придобият американско оръжие за военната отбрана на Украйна) и нейните „допълнителни“ приноси.

Президентът Зеленски изрази благодарност за подкрепата на „такива силни партньори: шведския народ, правителство и бизнеса“ и повтори, че „силният частен сектор също е от съществено значение“.

„Благодаря ви за това, както и за годишните пакети за военна подкрепа и военна помощ, които са от първостепенно значение“, добави той, отбелязвайки също така подкрепата на Швеция за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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