Украйна начерта „червени линии“ пред Тръмп: Няма да прави териториални отстъпки на Русия, не приема ограничаване на суверенитета си

Пиксабей

Украйна е готова да участва конструктивно в работата по „мирния план“, получен от американска страна, но страната е очертала ясни и непоклатими „червени линии“ относно териториалната цялост и суверенитета на страната. Това заяви заместник-постоянният представител на Украйна в ООН Христина Гайовишин по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, цитирано от „Украинская правда“.

Според нея, от началото на годината Украйна подкрепя предложения, насочени към прекратяване на войната, и остава отворена за сътрудничество със САЩ, Европа и партньори от цял ​​свят.

Гайовишин добави, че желанието за постигане на мир е позиция на Украйна от първите дни на пълномащабната война, но всяка руска ракета е доказателство, че Русия избира ескалация пред диалог.

Дипломатът очерта и основните „червени линии“ на Украйна.

„Първо, макар че Украйна е готова за конструктивни преговори за прекратяване на войната, включително на лидерско ниво, нашите червени линии са ясни и неизменни. Никога няма да признаем – нито официално, нито по друг начин – територията на Украйна, временно окупирана от Руската федерация, за руска“, подчерта тя.

Хайовишин добави, че украинската земя не е за продажба и следователно Киев няма да се съгласи на никакви ограничения върху правото си на самозащита или върху числеността и възможностите на Въоръжените сили на Украйна.

„Ние също така няма да толерираме никакво посегателство върху нашия суверенитет, включително суверенното ни право да избираме съюзите, към които се стремим да се присъединим. Всеки истински мирен процес трябва да спазва този основен принцип: нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа. И нека бъда също толкова ясна: няма да възнаграждаваме геноцидното намерение, което е в основата на руската агресия, като подкопаваме нашата идентичност, особено езика ни“, подчерта дипломатът.

Заместник-постоянният представител отбеляза също, че за мира е от съществено значение увеличената помощ за Украйна, както финансова, така и военна.

„Укрепването на отбранителните способности на Украйна не е ескалация – това е единственият начин да се принуди Русия да участва конструктивно в международните мироопазващи усилия“, увери тя.

Гайовишин подчерта, че Русия няма да спре, освен ако не бъде приложен натиск.

„Ако не спрем Русия сега, нейната агресия няма да се ограничи само до Украйна. Тя ще продължи да изнася война, окупация и репресии. Ще извършва още повече зверства, мъчения и нечовешко отношение към цивилни и военнопленници, ще разпространява сексуално насилие, ще отвлича деца, ще унищожава културното наследство и ще опустошава околната среда. Историята ще бъде безмилостен съдия, ако Русия в крайна сметка получи награди за агресивната си война, вместо да бъде подведена под отговорност“, заключи дипломатът.

В края на речта си тя повтори призива на Украйна към Съвета за сигурност на ООН да приеме резолюция, изискваща пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, което е необходима предпоставка за започване на преговори и създаване на пространство за дипломация.

