Украйна нанесе нови удари по логистични бази на Wildberries

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Русия и Украйна си размениха нови удари през последното денонощие, като Москва съобщи за атаки срещу украинска пристанищна инфраструктура, а Киев отново нанесе удари по логистични бази на най-голямата руска компания за онлайн търговия Wildberries.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са атакували украински пристанища и са поразили два кораба. Според Москва ударите са били насочени срещу инфраструктура, използвана за военни доставки и логистика. Украинската страна не е потвърдила руските твърдения.

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Междувременно Русия съобщи, че Украйна е извършила нова атака с дронове срещу складове на Wildberries – най-голямата компания за онлайн търговия в страната. По информация на компанията са засегнати логистични бази в Краснодар и Невиномиск, има ранени хора, а пожарникари и спасителни екипи са били изпратени на място, пише БТА.

Това е второ подобно нападение срещу инфраструктурата на Wildberries в рамките на няколко дни. При предишната атака бяха ударени складове в Котовск и Електростал, при която загинаха осем души, а десетки бяха ранени. Украинският президент Володимир Зеленски тогава заяви, че обектите са били използвани за съхранение на компоненти за производство на дронове и навигационни системи, докато Кремъл отрече компанията да снабдява руската армия.

Поредната размяна на удари е част от продължаващата ескалация между двете страни, при която Русия засилва атаките срещу украинската пристанищна инфраструктура, а Украйна разширява ударите си по логистични и индустриални обекти дълбоко на руска територия.

Редактор "Екип на Петел",

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