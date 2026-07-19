Украйна нанесе удари по два руски петролни танкера в Черно море

Булфото, илюстративна

Украинските сили нанесоха удари по два руски петролни танкера в Черно море по време на въздушна атака през изтеклата нощ, съобщиха тази сутрин военните власти в Киев, цитирани от Ройтерс.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили посочи в изявление, че е бил нанесен също така и удар и по руски плаващ кран в Азовско море, предаде БТА.

Според украинското военно командване и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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