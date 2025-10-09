Украйна нареди евакуация на семейства с деца в района на Донбас

Пиксабей

Кметът на град Славянск, който е в Източна Украйна и е близо до фронтовата линия, призова жителите му да го напуснат заради ударите на руските сили по енергийната инфраструктура с приближаването на зимата, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Обръщам се към жителите на града, особено към възрастните хора и към семействата с деца, с призива: Време е да се евакуирате. Защото ние виждаме, че врагът взима на прицел енергийната система, по-специално топлофикационните съоръжения“, заяви кметът Вадим Лях в пост в социалните мрежи.

