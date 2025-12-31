Украйна отхвърля представения от Русия видеозапис за предполагаема атака срещу резиденция на Путин

Пиксабей

Видеозаписът, представен от Русия като доказателство за предполагаема украинска атака с дронове срещу резиденция на руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица, е "смехотворен", заяви днес говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от Ройтерс.

"Това е смехотворно - както фактът, че им отне два дни да представят това, така и фактът, че нещата, които се опитват да представят като доказателство само показват, че те дори не са взели насериозно изфабрикуването на цялата история", каза говорителят и добави: "Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала", предаде БТА.

