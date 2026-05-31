Украйна отрече да е атакувала Запорожката АЕЦ

Кадър Youtube

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха изстрелян от тях дрон да е поразил Запорожката АЕЦ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Русия обяви вчера, че ВСУ са атакували окупираната от нея в началото на войната атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна.

Днес украинската армия отрече това твърдение като "поредния пропаганден ход" от страна на Русия. В изявление ВСУ казаха, че спазват международното хуманитарно право и са наясно с "последиците от всякакви действия, насочени към ядрени съоръжения".

"В съответния участък от фронтовата линия по време на инцидента не е имало активни бойни действия и не са използвани оръжия", пише в текста.

Украинската държавна агенция за ядрен надзор, от своя страна, заяви, че щетите, за които твърди Русия, че са били нанесени, трябва да бъдат потвърдени от експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в най-голямата атомна електроцентрала в Европа като част от дългосрочна мониторингова мисия.

"Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня", каза генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, осъждайки нападението, без обаче да обвини някоя страна за него.

Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. – броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!